Veganların protestosuna damga vurdu! Para uzatıp satın almak istedi

Japonya’da düzenlenen “Et Festivali” önünde eylem yapan veganlar, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Protesto sırasında yaşanan ilginç anlar kısa sürede gündem oldu.

"TAZE ET" GÖNDERMESİ TERS TEPTİ

Festival önünde dikkat çekmek isteyen veganlar, jelatinle kaplanarak “taze et” görüntüsü vermeye çalıştı. Ancak eylem, bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

VATANDAŞTAN ŞAŞIRTAN HAREKET

Eylemi anlamsız bulan bir Japon vatandaşı, performans yapan eylemciye para uzatarak “satın almak” istedi. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, protesto yöntemi ve verilen tepki tartışma konusu oldu.