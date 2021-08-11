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Vekil Şeker gün boyu Dilovası'ndaydı - Son Dakika

Vekil Şeker gün boyu Dilovası'ndaydı

11.08.2021 17:14
Vekil Şeker gün boyu Dilovası'ndaydı, System.String[]

Teşkilat çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve ekibi, ilçe de ağırladığı milletvekilleri ile de yoğun bir şekilde program yaparak vatandaş esnaf ve STK ziyaretlerini de devam ettiriyorlar.

Önceki gün ilçeyi ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte gün boyu çeşitli ziyaretler sürdüren İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi, Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir sabah başlayan programlarına akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam ettiler.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR DİLOVASI'NI TURLADILAR

Başkan yıldırım ve ekibi günün sabah saatlerinde İlçe Teşkilatında ağırladığı Milletvekili Şeker ile birlikte önce Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, ziyaretlerinden dolayı Şeker, Yıldırım ve ekibine teşekkür ederken, Şeker ise Başkan Şayir'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek daha güzel çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.

GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ŞAHİTLİK ETTİLER

Başkan Şayir ziyaretinin ardından Dilovası turu yapan Şeker, Yıldırım ve beraberindekiler akşam saatlerine kadar kanaat önderleri, esnaf ziyareti ve taziye ziyareti gerçekleştirdiler. Akşam saatlerinde ise evliler kervanına katılan Başkan Şayir'in yeğeni Eser Soydaş ile Sural ailesinin güzel kızları Zilan'ın mutluluklarına şahitlik ettiler.

İlhan Yıldırım, AK Parti, Hisarcık, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vekil Şeker gün boyu Dilovası'ndaydı - Son Dakika


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