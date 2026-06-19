Veliler çocuklarının notlarını BiP’ten öğreniyor - Son Dakika
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Veliler çocuklarının notlarını BiP’ten öğreniyor

Veliler çocuklarının notlarını BiP’ten öğreniyor
19.06.2026 15:30
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Türkiye’nin yerli ve millî anlık mesajlaşma uygulaması BiP’in, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Okul Veli Asistanı (OVA) Kanalı, sınav ve karne dönemlerinde velileri çocuklarına dair bilgilere doğrudan ulaştırmaya devam ediyor. Veliler, çocuklarının sınav sonuçlarını ve duyuruları, BiP’teki OVA kanalı üzerinden kolayca takip ediyor.

Sınav ve karne dönemlerinde kullanılma rekorları kıran OVA, pratik kullanıcı arayüzüyle güvenli bir platform olarak öne çıkıyor.

OVA’da en yüksek etkileşim sınav döneminde yaşanıyor

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilk yılını tamamlayan OVA, veliler için güvenli dijital bilgi akışına destek veriyor. 

İlk yılında farklı başlıklar altında 4 milyon bildirim paylaşılan kanalda, en yoğun kullanıcı etkileşimi sınav sonuçlarının açıklandığı dönemlerde yaşanıyor. 

“OVA’nın ilk yılında velilerin göstermiş olduğu yoğun ilgi; doğru, güvenli ve merkezi bilgi akışına duyulan ihtiyacı bir kez daha bizlere gösterdi” 

Projenin ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BiP Direktörü Eren Önal şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk yerli iletişim platformu BiP olarak, 13 yıldır yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmanın çok ötesinde hareket ediyoruz. Turkcell’in teknoloji gücünü arkamıza alarak iletişim alanında kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte BiP üzerinden devreye aldığımız OVA kanalımız da bu yaklaşımımızın somut örneklerinden biri. OVA’nın ilk yılında velilerin göstermiş olduğu yoğun ilgi; doğru, güvenli ve merkezi bilgi akışına duyulan ihtiyacı bir kez daha bizlere gösterdi. Özellikle sınav dönemlerinde kanaldaki etkileşimin oldukça arttığını gözlemledik. Öğrencilerin sınav sonuçlarını kolaylıkla ve hızlı bir şekilde OVA üzerinden takip eden veliler, duydukları memnuniyeti bizimle de sık sık paylaşıyor. Bu aldığımız olumlu geri bildirimlerden dolayı biz de çok mutluyuz.” 

Güncellenen BiP ile günlük iletişim çok daha hızlı ve konforlu 

Önal sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca kullanıcılarımızın uygulamadaki genel iletişim deneyimine de çok önem veriyoruz. Kısa bir süre önce güncellenen sürümümüz ile BiP’e yepyeni özellikler ekledik ve günlük iletişim alışkanlıklarını hem daha hızlı hem de daha konforlu hale getirdik.”

OVA Hakkında:

Tüm operatörler tarafından, ücretsiz olarak kullanılabilen mesajlaşma uygulaması BiP hem iOS hem de Android işletim sistemlerinden kolaylıkla indirilebiliyor. OVA kanalı ise BiP uygulaması içindeki “Keşfet” alanından kolaylıkla takip edilebiliyor.

Velilerin yalnızca ilk kullanımda e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak e-Okul sistemine bağlanması ve OVA seçeneğinden de “Üye ol” butonu ile öğrenciyi kanala eklemesi gerekiyor. Ardından öğrencinin sınav tarihleri, sınav notları ve nakil detayları gibi bilgilere ve MEB tarafından gelen bildirimlere düzenli olarak BiP’ten ulaşılabiliyor.

Veri güvenliği de platformun en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. OVA’dan gelen tüm bilgiler, Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde, KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde şifrelenerek saklanıyor.

BiP Hakkında:

BiP, Turkcell teknolojisini arkasına alarak Türk mühendisler tarafından, ülkemizde geliştirilen bir anlık mesajlaşma platformu. BiP’te, Turkcell ve anlaşmalı operatörler üzerinden yapılan çağrılar, gönderilen metinler, fotoğraf ve videolar internet kotasından düşmüyor. 

Uygulama şu anda aktif olarak 192 ülkede kullanılıyor ve “Anlık Çeviri Özelliği” ile 100’den fazla farklı dil çevirisini destekliyor. BiP’te aynı zamanda eğitimden spora, eğlenceden iş dünyasına kadar birbirinden farklı konu ve ilgi alanlarına yönelik kanallar da yer alıyor. 

BiP OVA kanalına aşağıdaki link ile hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden ulaşabilirsiniz.

BiP OVA Linki

Turkcell, Son Dakika

Son Dakika Turkcell Veliler çocuklarının notlarını BiP’ten öğreniyor - Son Dakika

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