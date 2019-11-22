Son Dakika Haberleri: Venezia Mega Outlet/Isıgöllü: Gondol turları mağaza cirolarını artırıyor
Son Dakika Ekonomi Venezia Mega Outlet/Isıgöllü: Gondol turları mağaza cirolarını artırıyor - Son Dakika Ekonomi

Venezia Mega Outlet/Isıgöllü: Gondol turları mağaza cirolarını artırıyor

6 saat önce

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alışveriş merkezlerinde yer alan gondol turlarının mağaza cirolarının artışına büyük katkı sağladığını söyledi.

Venezia Mega Outlet/Isıgöllü: Gondol turları mağaza cirolarını artırıyor, System.String[]

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alışveriş merkezlerinde yer alan gondol turlarının mağaza cirolarının artışına büyük katkı sağladığını söyledi.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, Venedik'ten ilham alan AVM'lerindeki mimarinin kanallarda yapılan gondol turlarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirmek hem de şehir hayatındaki kaostan birkaç dakika da olsa uzaklaşmak isteyenler tarafından yoğun olarak tercih edildiğine dikkat çekti.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTİN İLGİSİ BÜYÜK"

Konseptlerin yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin önemine vurgu yapan Oğuz Isıgöllü, "Alışveriş merkezlerinde farklılaşmanın en önemli unsurlarından birini tasarım konseptleri oluşturuyor. Venedik konseptiyle tasarlanan AVM'miz, avantajlı fiyatların yanı sıra görselliği ile ziyaretçi çekiyor.  Alışveriş merkezimiz içerisinde yer alan gondol turu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, mağaza cirolarına da ciddi katkı sunuyor" dedi.

Özellikle yabancı turistler tarafından çok fazla tercih edilen bir mekan olduğunu hatırlatan Isıgöllü; " İstanbul'a gelen birçok turist hem alışveriş hem de gezilecek yer olarak Venezia Mega Outlet'i tercih ediyor. Ziyaretçilerimiz Venedik konseptli kanallarda Gondol turunu deneyimlerken, San Marco Meydanı'ndan ilham alınarak tasarlanan açık alanımızda vakit geçirebiliyor, bir yandan da outlet mağazalarımızla indirimli alışverişin keyfini çıkartıyorlar. Bu da alışveriş merkezi içerisindeki birçok mağazanın cirosal anlamda dünya sıralamasında ilk üçe girmesini sağlıyor" diye konuştu.(Fotoğraflı)


Venedik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:46 Kaynak: DHA
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