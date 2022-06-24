Venezuela'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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Venezuela'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü

24.06.2022 03:09
Venezuela'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Venezuela'nın Miranda eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'nın Miranda eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı Charallave kasabasında düşen Learjet 55 tipi küçük uçakta toplam 6 kişi seyahat ediyordu.

Kazada, 2'si mürettebat 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerden biri Venezuela'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi.

Venezuela Futbol Federasyonu'ndan (FVF) kazaya ilişkin açıklamada, "Derin bir acı ve üzüntüyle haberi aldık... Venezuela futbolu yas tutuyor." ifadesine yer verildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Venezuela, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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