Ölenlerden biri Venezuela'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Venezuela, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Venezuela'da küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika

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