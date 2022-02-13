Üye Girişi
Venezuela'da muhalefet partileri miting düzenledi - Son Dakika

Venezuela'da muhalefet partileri miting düzenledi

13.02.2022 10:13
Venezuela'da muhalefet partileri miting düzenledi

Venezuela'da muhalefet partileri, Kovid-19 salgınından bu yana en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdi.

Venezuela'da muhalefet partileri, Kovid-19 salgınından bu yana en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdi.

Muhalefet lideri Juan Guaido, başkent Carakas'ta toplanan kalabalığa seslenerek birlik çağrısı yaptı.

2024'te yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin erkene alınmasını isteyen Guaido, "Bu özgür ve adil seçim bedavaya gelmeyecek. Bu (seçim), diktatörlüğün hediyesi olmayacak. Bu, gücü gasbedenlerin bir hediyesi olmayacak. Bugün kendimizi savaşmaya ve Venezuela'nın her köşesinde örgütlenmeye adıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan muhalifler, farklı partilerin bayraklarını ve geçmişte protestolar sırasında öldürülen kişilerin isimlerinin olduğu pankartları açarak hükümeti protesto etti.

Öte yandan muhalefet mitingi, şehrin başka bir noktasında hükümet yanlıları tarafından düzenlenen Gençlik Günü mitingine kıyasla sayıca az kaldı.

Venezuela'da 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet, oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Muhalefet partileri, Hugo Chavez'in memleketi ve iktidar partisinin yirmi yıldan fazla süredir kalesi konumundaki Barinas eyaletinde valilik seçimlerini 10 Ocak'ta kazanmıştı.

YORUMLAR
500

Venezuela, Muhalefet, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'da muhalefet partileri miting düzenledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'da muhalefet partileri miting düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement