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Venezuela lideri Maduro'dan Trump'a: Sen sefil, ırkçı ve üstünlük yanlısı birisin
6 saat önce
Venezuela lideri Nicolas Maduro, "Sen sefil birisin Donald Trump. Sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, aynı zamanda uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyorsun." dedi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması ya da tutuklanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başına koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü 'sert' bir dille eleştirdi. Venezuela Lideri, ABD hükümetini 'bağnaz ve sefil' bir şekilde kendisine karşı sahte suçlama başlatmakla suçladı.
Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te koronavirüs salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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