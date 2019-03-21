Son Dakika Haberleri: Venezuela Muhalefeti Trafiği Kilitlemeye Çalışacak

Venezuela Muhalefeti Trafiği Kilitlemeye Çalışacak

50 dakika önce

Venezuela'da muhalifler bugün 2 saatliğine trafiği kilitleme girişiminde bulunacak.

Venezuela Muhalefeti Trafiği Kilitlemeye Çalışacak, System.String[]
Venezuela'da muhalifler bugün 2 saatliğine trafiği kilitleme girişiminde bulunacak.

ABD destekli Venezuela muhalefeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun 16 Mart'ta açıkladığı ve sivil itaatsizlik eylemleri içeren "Özgürlük Operasyonu" çerçevesinde yeni sokak eylemlerine başlıyor.

AN'nin basın biriminden paylaşılan yazılı açıklamada, Guaido tarafından ilan edilen söz konusu eylem planına işaret edilerek "Barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "Devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için" 16.00 - 18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.

Guaido, 16 Mart'ta Carabobo kentinde taraftarları ile buluşmuş ve muhalefete kalıcı sokak eylemleri ile sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da ABD'nin desteğini alan Juan Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD'nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim Venezuela'dan ABD Ambargosuna Karşı Hamle Geldi Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 05:12:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Muhalefeti Trafiği Kilitlemeye Çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]