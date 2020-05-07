Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı - Son Dakika Dünya

Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı

6 saat önce

Venezuela Devlet Televizyonu, darbe girişimi iddiasıyla gözaltında bulunan iki ABD vatandaşından birinin "planlarını itiraf ediyor göründüğü" bir video kaydı yayımladı.

Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı, System.String[]

Venezuela Devlet Televizyonu, darbe girişimi iddiasıyla gözaltında bulunan iki ABD vatandaşından birinin "planlarını itiraf ediyor göründüğü" bir video kaydı yayımladı.

Kayıtta Luke Denman, Venezuela Devlet Bakanı Nicolas Maduro'yu devirip ABD'ye götürmek amacıyla Florida merkezli bir özel güvenlik şirketi tarafından kiralandıklarını söylüyor.

Luke Denman, geçtiğimiz hafta sonunda Venezuela güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 13 kişiden biri.

Grubun ülkeye eski balıkçı tekneleriyle sızmaya çalışırken yakalandıkları açıklanmıştı.

Venezuela hükümeti bu kişilerin darbe yapmak için kiralanan paralı askerler olduğunu ve girişimlerinin engellendiğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Maduro bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ı kendisini devirmeye ve ülkesini işgal etmeye çalışmakla suçluyor.

Donald Trump ise iddiaları yalanladı ve ABD'nin böyle bir girişimle ilgisi olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Amerikan hükümetinin, gözaltındaki Amerikalıların güvenli bir şekilde ülkeye dönüşü için "her yola başvuracağını" kaydetti.

'Özel güvenlik şirketi Silvercorp tarafından kiralandık'

Çarşamba günü Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayımlanan video kaydında gözaltındaki ABD vatandaşlarından 34 yaşındaki Luke Denman, Simon Bolivar Havaalanı'nı ele geçirmek ve Maduro'yu ülke dışına kaçırmak amacıyla başkent Caracas'a sızmayı planlamış olduklarını söylüyor.

Luke Denman burada kendisinin rolünün havaalanını ele geçirmek ve iletişimi sağlayarak, Maduro'yu ABD'ye taşıyacak olan da dahil olmak üzere uçakların geliş işaretini vermek olduğunu kaydediyor.

Denman bu girişim öncesi birkaç aydır Kolombiya'daki Venezuelalı muhaliflerin eğitimiyle ilgilendiğini söylüyor.

Üzerinde değişiklikler yapıldığı görülen video kaydında Denman, Kolombiya'ya Ocak ayı ortalarında uçakla gittiğini, burada Venezuela sınırına 100 kilometreden az mesafedeki Riohacha adlı kentin yakınlarında Venezuelalı savaşçıları eğittiğini anlatıyor.

Eski bir Amerikan özel kuvvetleri mensubu olduğu iddiası henüz doğrulanamayan Denman'ın "Venezuelalılara, ülkelerini geri almaları için yardım ediyordum" dediği görülüyor.

Denman, kendisi ve gözaltındaki diğer Amerikan vatandaşı 41 yaşındaki Airan Berry'nin bu operasyon için merkezi Florida'da bulunan Silvercorp adlı bir ABD özel güvenlik şirketinin başındaki Jordan Goudreau tarafından kiralandığını söylüyor.

Caracas yönetimi operasyonla bağlantısını kabul eden Goudreau'nun da ABD tarafından kendilerine iadesini istiyor.

Venezuela'dan yapılan açıklamalarda Austin, Teksas'dan olduğu bilinen Denman ile Airan Berry dışında, 11 kişinin daha dare girişimine katıldığı bunlardan paralı asker oldukları söylenen 8 kişinin öldürüldüğü kaydediliyor.





Maduro, Trump'ı suçluyor

Devlet Başkanı Maduro'ya göre, Silvercorp şirketi, kendisinin muhalifi olan ve ABD ve bir çok Avrupa ülkesi tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak görülen Juan Guaido tarafından kiralandı.

Maduro Denman'ın video kaydının yayınlanmasından sonra düzenlediği basın toplantısında "Bu işgalin başında doğrudan Donald Trump var" dedi.

Venezuela lideri Amerikan vatandaşlarının adil bir şekilde yargılanacaklarını da kaydetti.

Amerikalıların nerede tutulduğu ve kendilerine avukat sağlanıp sağlanmadığı bilinmiyor.

Amerikalılar hakkında ne biliniyor?

Denman ve Berry hakkında çok fazla bilgi yok.

Venezuela Genelkurmay Başkanlığı ikilinin Amerikan güvenlik güçlerine mensup kişiler olduğunu öne sürüyor.

ABD medyasında bu iki kişinin eski ordu mensupları olabileceği haberleri yer aldı ama henüz doğrulanmadı.

Venezuela hükümeti gözaltına alınan diğer 11 silahli kişiden 8'inin darbe girişimi sırasında öldürüldüklerini kaydediyor.

Silvercorp ile Venezuela muhalefeti ilişkisi iddiaları

Silvercorp özel güvenlik şirketinin yöneticisi olan ve operasyonla bağlantısını kabul eden Jordan Goudreau eski bir Amerikan askeri.

Kolombiya'da, hükümet karşıtı Veneuzuelalı silahlı savaşçıları eğittiğini kabul eden Goudreau geçmişte muhalif Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ile ilişkisine ilişkin de iddialarda bulunmuştu.

Juan Guaido ise hafta başında yaptığı açıklamalarda Silvercorp ve başındaki Goudreau ile hiç bir ilişkisi olmadığını ve onun tarafından girişilen eylemlerde hiç bir sorumluluğu bulunmadığını" söyledi.

Guaido ayrıca Maduro'yu ülkedeki ölümlerle sonuçlanan cezaevi isyanı ya da Cumartesi günü başkentte yaşanan silahlı çatışma gibi son gelişmelerden dikkatleri dağıtmaya çalışmakla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:15 


Son Dakika

İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti Genç kız Barbie'ye özenip dudağına 20'den fazla dolgu yaptırdı İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 20:15:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela televizyonu gözaltındaki ABD vatandaşının 'darbe girişimi itiraflarını' yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]