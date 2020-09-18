'Verd-e'ye rektörden yakın ilgi - Son Dakika

'Verd-e'ye rektörden yakın ilgi

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışında 'görsel tasarım' ödülünü alan Verd-e'yi yakından inceledi.

'Verd-e'ye rektörden yakın ilgi, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışında 'görsel tasarım' ödülünü alan Verd-e'yi yakından inceledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16'ncısı düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında Özel Teknoloji Fen Koleji öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobil Verd-e, en iyi görsel tasarım ödülünü aldı. İmzalanan protokol sonrasında elektrikli otomobil Verd-e ile özel olarak ilgilenen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Lise öğrencilerinin böyle bir projede yer alması bizleri çok mutlu etti. Özel Teknoloji Fen Koleji öğrencilerini başarılarından dolayı kutlarım" diye konuştu.

BUÜ, BUTGEM ve TEHAD arasında otomotiv tedarik zinciri için yerlileştirme, teknoloji, kapasite ve insan kaynağı geliştirme amaçlarıyla imzalanan işbirliği protokolünde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Türkiye için çok önemli olan bir protokole imza attık. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Otomobili TOGG'un üretiminde görev alacak teknik elemanlarını yetiştirmek üzere teşebbüse geçen ve Teknik Bilimler MYO bünyesinde iki yıllık bir program açan Türkiye'nin ilk üniversitesi olduk. Üniversite bünyesinde oluşturduğumuz Otomotiv Girişim Grubu olarak da ayda bir kez toplanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji öğrencilerinin tasarladığı 'Verd-e' isimli elektrikli aracı inceleyen BTSO ve BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, TEHAD Başkanı Berkan Bayram, BUÜ TBMYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan öğrencilerle sohbet ederek araç hakkında detaylı bilgi aldı.

Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen protokolde konuşan Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir, "Öğrencilerimizin elektrikli otomobil projesi ile karşımıza gelmesi bizleri oldukça heyecanlandırdı. Kendilerine güvenmeleri ve projeye olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri ve ilk defa lise öğrencileri olarak katıldıkları yarıştan "Görsel Tasarım" ödülü alarak dönmeleri, kurum olarak doğru yolda olduğumuzun bizlere en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Teknoloji Fen Racing Team ekibi olarak uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarını belirten Teknoloji Fen Koleji 12. sınıf öğrencisi Utku Cebeci ise, "Hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek ve en önemlisi ilk defa katıldığımız yarıştan ödül alarak dönmemiz bizleri çok mutlu etti. Aracımızın tasarımı salgın sürecine denk geldi fakat vazgeçmeden çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettik. Yarış sonunda bir yıllık emeğimizin karşılığını aldık. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü akademisyeni Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün'den, Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden ve öğrencilerinden aldığımız destek ve onların da bize inanmaları, bizlere daha da motivasyon sağladı. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bize inanarak hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi için her türlü desteği sağlayan okulumuz Yönetim Kuruluna ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Verd-e'ye rektörden yakın ilgi - Son Dakika Ekonomi

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