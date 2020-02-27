Vergi Haftası kutlanıyor - Son Dakika

31. Vergi Haftası kutlanmaya başladı.

24 Şubat-01 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası'nın kutlanmaya başlamasıyla Beypazarı Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş başkanlığındaki heyet İlçe Kaymakamı Temel Ayca'yı makamında ziyaret etti.

Ulaş ziyaretinde Vergi Haftası konusunda bilgi vererek yürüttükleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Temel Ayca da ülkede vergi bilincinin oturmasının çok önemli olduğunu ve bunu beşikten mezara kadar herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.