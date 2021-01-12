Vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar verildi - Son Dakika

Vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar verildi

12.01.2021 17:46
Vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar verildi, System.String[]

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davada karar çıktı. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davada karar çıktı. Mahkeme, oyuncunun beraatine karar verdi. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Tatlıtuğ katılmadı. Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın Avukatı Elif Karahan duruşmada hazır bulundu.

Savcı beraat istedi

Esas hakkında mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasına yeterli, şüpheden uzak delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Vergi dairesi cezalandırılmasını istedi

İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Filiz Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Suç unsurlarının oluştuğu kanaatindeyiz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Beraatine karar verildi

Mahkeme, atılı suçun sanık Tatlıtuğ tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtiliyor. İddianamede, bu şirketin 2012 ve 2013 yıllarına ait vergi dönemine ilişkin incelemelerde ticari faaliyette bulunmadan faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı iddia ediliyor. Tatlıtuğ'un gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu savunulan iddianamede, şüphelinin, "Vergi Usul Kanunu'na" muhalefet suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Yüksel KOÇ/ İSTANBUL (DHA)& ;

Vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar verildi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında karar verildi - Son Dakika Magazin


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