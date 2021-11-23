Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım - Son Dakika

Belediye, vatandaşlara hem veznelerdenhem de internet üzerinden ve anlaşmalı bankalardan ödeme yapma imkanı sunuyor. Ayrıca ana bina bahçesine bulunan akıllı vezneden 24 saat ödeme alırken, ilçenin farklı noktalarına mobil vergi aracı da yolluyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar için de evde tahsilat kolaylığı sağlanırken 30 Kasım öncesi olan hafta sonunda da vezneler açık olacak.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte ödenen Emlak ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi 7326 sayılı yapılandırma 2. Taksiti ile 7256 sayılı yapılandırma 6. taksit ödemelerinin süresi, bu ayın bitiminde sona eriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Bornova Belediyesi'nin aldığı tedbirler kapsamında ödeme yapacak olan mükellefler Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi Veznesi'nden tahsilat yaptırabilecek. Belediyeye gelmek istemeyen vatandaşlar, belediye.bornova.bel.tr adresinden ve belediye binası bahçesinde bulunan akıllı vezneden günün 24 saati online olarak yapılabilecek. Ayrıca Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığı ile de tahsilatlar gerçekleştirilecek.

Hafta sonu vezneler açılacak

Pandemi tedbirleri kapsamında vergi ödemelerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilebilmesi içinvezneler hafta sonu da hizmet verecek. Mükellefler , 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri ödemelerini 09:00 – 16:00 saatleri arasında Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi Veznesi'nden gerçekleştirebilecek. .

65 Yaş üzeri vatandaşlara evde tahsilat

65 yaş üzeri vatandaşlar için de kolaylık sağlayan Bornova Belediyesi, evlere yolladığı mobil cihazla tahsilat gerçekleştiriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 999 29 29'dan dahili 4100 ve 4102'i arayarak randevu talep edebilir.

Yoğunluk yaşanmaması için mükelleflerin vergi ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornovalılar, vergi ödeme konusunda her zaman büyük bir hassasiyet gösteriyor. Toplanan vergiler ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor" dedi.