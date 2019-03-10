Son Dakika Haberleri: Verim Tespiti Deneme Ağaç Kesimi Yapıldı

Verim Tespiti Deneme Ağaç Kesimi Yapıldı

14 dakika önce

Demirköy Karacadağ Orman İşletme Şefliğince verim tespiti kapsamında deneme ağaç kesimi gerçekleştirildi.

Verim Tespiti Deneme Ağaç Kesimi Yapıldı, System.String[]
Demirköy Karacadağ Orman İşletme Şefliğince verim tespiti kapsamında deneme ağaç kesimi gerçekleştirildi.

Boztaş Kooperatifi işbirliğinde köyde gerçekleştirilen deneme ağaç kesimine, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Nihat Yıldız, Müdür Yardımcısı Kemal Küçük, İşletme Şefi Selçuk Karabağ ile işletme memurları ve orman işçileri katıldı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormancılık faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Deneme kesimlerinin 2019 tensil programı kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, "Profesyonel ormancılık anlamında epey bir yol kat edildi. Ormancılık faaliyetlerinde koruyucu ekipmanların kullanılması konusunda köyümüzü bilinçlendirdik. Başarılı bir şekilde kesim faaliyetleri bitirildi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Nihat Yıldız, Karacadağ, Demirköy, Güncel
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