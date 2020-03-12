Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika Ekonomi

Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Vestel Beyaz Eşya ile Afyon Kocatepe Üniversitesi arasında öğrencilerin mesleki gelişimine destek vermek, yeni ürün ve teknoloji geliştirme platformları oluşturmak ve üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Vestel Beyaz Eşya ile Afyon Kocatepe Üniversitesi arasında öğrencilerin mesleki gelişimine destek vermek, yeni ürün ve teknoloji geliştirme platformları oluşturmak ve üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vestel Beyaz Eşya'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ege Bölgesi'ndeki üniversiteler ile iş birliği yaparak Ar-Ge projeleri geliştirmeye devam ediyor. Şirket, son olarak, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Akıllı Ürünler, Akıllı Fabrikalar" konferansı sonrasında düzenlenen çalıştayın ardından 3 farklı projenin hayata geçirilmesi için Manisa Vestel City'de protokol imza töreni düzenlendi. Törene Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş katıldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, başta Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite ile iş birlikleri yapan Vestel Beyaz Eşya, bölgedeki tüm üniversitelere ulaşmayı hedefliyor. Vestel Beyaz Eşya, bu iş birlikleriyle üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikimi ile yerli kaynakların kullanımını artırmaya yönelik projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu proje kapsamında Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge yöneticileri, üniversite öğrencilerine Vestel'in dünyada teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 alanlarındaki başarılarını aktardıktan sonra Ar-Ge mühendisleri ile üniversitenin akademisyenleri bir araya gelerek, sektördeki ithal ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik çalıştay gerçekleştiriyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı

Son Dakika Haberleri
19:11 Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'u fırsat bilenlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi
19:00 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:58 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:58 Borsada endekslerin değişimi
18:58 Borsada işlem hacmi sıralaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vestel Beyaz Eşya, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]