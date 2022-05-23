Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı

23.05.2022 13:04
Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı

Ankara 9. İdare Mahkemesinde veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası bakım ve hastane hizmetleri verilmediğine dair dava görüldü.

Ankara 9. İdare Mahkemesinde veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası bakım ve hastane hizmetleri verilmediğine dair dava görüldü.

İddialara göre, Avukat Ümran Babacan'ın Kahve isimli köpeği Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesinde ameliyat olduktan sonra, bakım hizmeti verilmeden sahibine teslim edildi. Olaya ilişkin Babacan dava açtı.

Babacan'ın avukatı Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Tuğba Gürsoy, dava sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de veteriner fakültelerindeki hayvan hastanelerinde yapılan ameliyatlardan sonra post operatif bakım servislerinin olmaması ya da olsa da kullanılamamasından dolayı pek çok hayvan ölümüyle karşılaşıyoruz. Bugünkü davamızın konusu da buna ilişkin. Çok ciddi bir ameliyat geçirmiş olan "Kahve" isimli köpek ameliyattan sonra narkozdan bile tam olarak ayılmamışken, çok fazla dikişi bulunuyorken Kahve'yi hasta sahibine teslim etmeleri ve daha sonra gerekli bakımların hospitalizasyon ile yapılmaması sebebiyle hayvan ölümüne ilişkin açtığımız bir davadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
'İmamoğlu ve Yavaş, 'Milletin Sesi' Mitingine Birlikte Gitti' 'İmamoğlu ve Yavaş, 'Milletin Sesi' Mitingine Birlikte Gitti' Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA

Veteriner, Hastane, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: Veteriner fakültelerinde ameliyat sonrası hastane hizmeti verilmediği iddiasıyla dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement