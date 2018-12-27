Son Dakika Haberleri: Veteriner Hekimler Yılanın Sahibine Müjdeli Haberi Veremedi

Veteriner Hekimler Yılanın Sahibine Müjdeli Haberi Veremedi

1 saat önce

Aydın'da sahibi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'ne getirilen bir dişi yılan ultrasona alındı.

Veteriner Hekimler Yılanın Sahibine Müjdeli Haberi Veremedi, System.String[]
Aydın'da sahibi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'ne getirilen bir dişi yılan ultrasona alındı. Birçok kişinin yanına yaklaşmaya korktuğu yılanı veteriner hekimler önce sevdi sonra da ultrasona alıp yakın zamanda anne olup olamayacağının belirlemek için karnını ve yumurtalıklarını kontrol etti.

Yılanlara karşı sevgisi olan ve evinde zehirsiz benekli mısır yılanı besleyen bir vatandaş, bir süre önce çiftleşen yılanının anne olup olmayacağı merakını gidermek için yılanı ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Birçok kişinin yanına yaklaşmaya bile cesaret edemediği yılanı sevip muayene eden veteriner hekimler sahibinin merakını gidermek için yılanı ultrasona aldılar.

Sahibine müjdeli haber verilemedi

Veteriner hekimler büyük bir titizlikle muayeneye aldıkları yılanı kontrol ettikten sonra yılanın çiftleşmeden sonuç alamadığını ve yumurta yapmadığını belirledi. Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremezken, ultrasonun ardından gayet sağlıklı olduğu belirlenen yılan taburcu edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:10:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veteriner Hekimler Yılanın Sahibine Müjdeli Haberi Veremedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]