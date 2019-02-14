Son Dakika Haberleri: Vezirhan Belediyesi İşçilerine Yüzde 30 Zam

Vezirhan Belediyesi İşçilerine Yüzde 30 Zam

1 saat önce

Vezirhan Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile 14 işçinin ücretine yüzde 30'luk zam yapıldı.

Vezirhan Belediyesi İşçilerine Yüzde 30 Zam, System.String[]
Vezirhan Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile 14 işçinin ücretine yüzde 30'luk zam yapıldı.

Vezirhan Belediyesinde gerçekleşen törende protokol, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Ergün Duyan arasında imzalandı. Protokole göre; Vezirhan Belediyesinde Hizmet İş Sendikası'na bağlı 14 işçinin ücretine yüzde 30'luk zam yapıldı.

"İmzaladığımız sözleşme işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun"

İmzalanan sözleşme sonrası bir açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş "Belediyemizde hep beraber çalıştığımız işçi kardeşlerimizin bağlı bulundukları Hizmet İş Sendikasıyla işçilerimize yüzde 30 zam verilmesine dair 2 yıllık sözleşmemizi imzaladık. Beldemizin gelişip güzelleşmesinde büyük katkıları olan işçi kardeşlerimize imzalanan bu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, imzalanan sözleşme sonrası Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Ergün Duyan, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'a verdikleri yüzde 30'luk zamdan dolayı tüm çalışanlar adına teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Vezirhan, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vezirhan Belediyesi İşçilerine Yüzde 30 Zam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]