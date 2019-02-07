Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Çevre Düzenlemesi

Vezirhan'da Çevre Düzenlemesi

50 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vezirhan'da Çevre Düzenlemesi, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Duymuş, "İstasyon Mahallemize yapılan halı sahamızın çevre düzenleme işi devam ediyor. Biz de yerinde inceledik ve yetkililerden bilgi aldık. Vezirhan'ı güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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