Vezirhan'da Çevre Düzenlemesi
50 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Duymuş, "İstasyon Mahallemize yapılan halı sahamızın çevre düzenleme işi devam ediyor. Biz de yerinde inceledik ve yetkililerden bilgi aldık. Vezirhan'ı güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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