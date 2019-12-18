Vezirköprü'de Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği - Son Dakika

Vezirköprü'de Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği

6 saat önce

Vezirköprü'de, İl Sağlık Müdürlüğünce Ağız Diş Sağlığı Şenliği düzenlendi.

Vezirköprü'de Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği, System.String[]

Vezirköprü'de, İl Sağlık Müdürlüğünce Ağız Diş Sağlığı Şenliği düzenlendi.

Koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları kapsamında halkı bilinçlendirmek ve öğrencilerin ağız diş sağlığı taramalarının yapılması için Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen şenlik, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.


Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, burada yaptığı konuşmada, diş ve diş eti hastalıklarının, dünyada ve Türkiye'de en önemli sağlık sorunları arasında olduğuna işaret etti.

Ağız ve diş sağlığı hastalıklarının diyabet, kalp ve damar hastalıkları, büyüme ve gelişme geriliği, mide bağırsak hastalıkları, gebelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi birçok soruna neden olduğunu vurgulayan Oruç, şunları dile getirdi:

"Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, genel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri hem düşük maliyetleri hem de genel sağlık üzerinde olumlu etkileri nedeniyle üzerinde özellikle durulması gereken hizmetlerdir. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları kapsamında halkı bilinçlendirme ve öğrencilerin ağız diş sağlığı taramalarının yapılması için ilkini Samsun'da düzenlediğimiz Ağız Diş Sağlığı Şenliği'ni bugün de Vezirköprü ilçemizde gerçekleştiriyoruz."

Etkinlikte,spor salonunda kurulan ağız ve diş sağlığı, fizik aktivite, sağlıklı beslenme, plak boyama, eğitim ve bilgilendirme, gebe bilgilendirme atölyelerinde faaliyetler gerçekleştirildi.

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan etkinliklerde ağız diş sağlığının önemine dikkat çekildi.


Kronik hastalıklar bilgilendirme atölyesinin de kurulduğu şenlikte öğrenciler muayene edildi ve diş fırçası ile macun dağıtımı yapıldı. Çocuklara süt dişi sayıları öğretilirken, diş fırçalama gösterildi. Çeşitli oyunların da oynandığı şenlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Şenliğe, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Hacer Özaydın, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, kurum ve kuruluşların müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vezirköprü, Köprülü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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