Müstakil evdeki yangında kayınvalide ile gelini hayatını kaybetti

03.01.2026 18:11  Güncelleme: 21:51
03.01.2026 18:11  Güncelleme: 21:51
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangında yatalak hasta 90 yaşındaki Zeynep Kaya ve gelini Tuğba Kaya hayatını kaybetti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yatalak hasta Zeynep Kaya (90) ile gelini Tuğba Kaya (38), hayatını kaybetti.

MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI

İlçeye bağlı Göl Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa Kaya'ya ait müstakil evde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

KAYINVALİDE İLE GELİNİ CAN VERDİ

Yatalak hasta Zeynep Kaya ile gelini Tuğba Kaya'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep ve Tuğba Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

