Vezirköprü ve Havza ziraat odası başkanlarından ayçiçeği açıklaması - Son Dakika

Vezirköprü ve Havza ziraat odası başkanları ayçiçeği taban fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Yıldırım ile Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, düzenledikleri basın toplantısı ile ayçiçeği taban fiyatının ton başına 3 bin 300 TL olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile yaptıkları telekonferans toplantıda da ayçiçeği fiyatını görüştüklerini açıklayan Yıldırım, "Yapılan görüşmede Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar; ayçiçeği fiyatının ayçiçeği/buğday paritesi 2'nin altına düşmeyecek şekilde yani en az ton başına 3 bin 300 TL olacak şekilde açıklanması gerektiğini değerlendirdi.

Bizler de Havza ve Vezirköprü ziraat oda başkanları olarak çiftçimizin sesi olma gayretiyle bu açıklamayı yapmayı önemli bulmaktayız." dedi.

Havza ve Vezirköprü'de toplamda 180 bin dönüm ayçiçeği ekili alan olduğunu belirten Genç ise "Havza ilçemizde 87 bin dönüm, Vezirköprü ilçemizde 93 bin dönüm olmak üzere bölgesel olarak 180 bin dönüm ayçiçeği üretimi yapmakta ortalama 45 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ile ülke üretimimizin yaklaşık yüzde 4'ünü karşılamaktayız. Bitkisel yağ ihtiyacının temel taşı olan ayçiçeği, petrolden sonra en fazla döviz ödediğimiz kalemdir. Bu sebeple üreticimizin küstürülmemesi gerekmekte, çiftçimizin ayçiçeği üretimine devam edebilmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

Bunun için yetkililerden beklentilerini sıralayan oda başkanları, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinde devlet desteklerinin arttırılması, yüksek girdi maliyetleri olan tohum, gübre, ilaç, mazot maliyetleri karşısında üreticimizin ezdirilmemesi. Ayçiçeği fiyatlarının hasattan önce açıklanmasının sağlanması. Ayçiçeği üreticisinin alın terinin karşılığının verilmesi, ayçiçeği fiyatlarının tatmin edici olması, Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere ayçiçeği fiyatının en az tonda 3 bin 300 TL olması gerekmektedir. Unutmayalım ki milli ekonominin temeli ziraattir, ülkelerin bağımsızlığını sürdürebilmeleri için karnını doyurabilmesi gerçeğinin anlaşıldığı bu süreçte, tarıma önem vermeli, üreticimizi küstürmemeliyiz."