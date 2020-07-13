Vezneciler'deki terör saldırısı davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika

Vezneciler'deki terör saldırısı davasında son savunmalar alınıyor

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 10'u firari, 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 10'u firari, 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 8 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla bağlandı. Duruşmada sanık ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

Önceki celselerde verilen savcılık mütalaasına ilişkin sanıkların son savunmalarının alındığı duruşmada, sanık Gülşen Bahadır Kürtçe tercüman aracılığıyla savunma yapıyor.

Mütalaadan

Davanın 20 Ocak 2020'deki duruşmasında savcılığın esas hakkındaki mütalaasında, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Orhan ve Elif Yıldırım yönünden dosyanın ayrılmasına karar verilmesi isteniyor.

Savcılık mütalaasında, sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", 6 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme", yaralanan 16 polis için ayrı ayrı 16 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", yaralanan 28 sivil için ayrı ayrı "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mütalaada, sanıklardan Gülşen Bahadır'a da 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Sanıklardan Gamze Zere Karadağ'ın, Vezneciler'deki bombalı saldırı ile 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş Vodafone Park çevresinde çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı eyleminde "yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan mütalaada, Karadağ'ın 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Savcılık mütalaasında, diğer 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Vezneciler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vezneciler'deki terör saldırısı davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
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