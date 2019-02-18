Vicdansızlar Engellileri Yine Mağdur Etti
1 saat önce
Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı.
Taksim
Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu.
'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi
girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı. 2018 yılının Aralık
ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan'a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.
"BU HEPİMİZ İÇİN" Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki
Eycan da mağdur oldu. Aküsünün şarjı bittiği için meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zeki Eycan, "Kablonun ucu kopuk olduğu için aracımı şarj edemedim. Lütfen, bu hepimiz için. Ben şu anda mağdur oldum. Arabamı şarj edemedim burada kaldım" dedi.
(Sümer Avcı/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı
Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı
Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı