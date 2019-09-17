Son Dakika Haberleri: Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor
Son Dakika Dünya Haber

Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor

3 dakika önce

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyon ne anlama geliyor? Takipçilerinin dediği gibi 'İngiliz derin devletinin bir oyunu' mu? Adnan Hoca grubu, Türkiye’nin din sosyolojisinde nerede duruyor? Sosyal Antropolog Tayfun Atay ile cevap aradık...

Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor, System.String[]

Türkiye'de din konusunda çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Tayfun Atay, Adnan Oktar ve grubuyla ilgili, "Adnan Hoca çevresi denilen oluşumun kullanım süresi 2002'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hakimiyet kurmuş AK Parti iktidarı açısından dolmuştur" dedi.


Atay, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek"ten yargılamasına başlanan Adnan Oktar ve grubunu Euronews'e değerlendirdi. İslam'ın artık Türkiye'de sistemin dinamosu haline geldiğini belirterek bir zamanlar işlevsel olarak görülen Oktar grubu türündeki yapıların kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Tayfun Atay, Adnan Oktar, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar için hesap zamanı! Hakim karşısına çıkıyor
TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 13:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Adnan Oktar kimdir, Adnan Hoca grubuna neden şimdi dokunuldu? Tayfun Atay anlatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]