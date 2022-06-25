Yang, birkaç yıl önce Çin'in doğu ve güney sahillerinin açıklarında tek başına 32 günlük bir yolculuğu tamamlamıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çinli Gezgin Tek Başına Kuzey Kutbu'na Doğru Yola Çıktı - Son Dakika

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