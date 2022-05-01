Video: Kudüs'te Holokost Anma Günü Düzenlendi - Son Dakika

WANG ZHUOLUN, Xinhua muhabiri:

"Burası Kudüs. Çarşamba akşamı başlayan Holokost Anma Günü kapsamında Yad Vashem adındaki ulusal anıtta bir anma töreni düzenlendi."

İsrail'in Holokost Anma Günü Çarşamba akşamı Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'de düzenlenen resmi devlet töreniyle başladı.

Başbakan Naftali Bennett ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs'teki Holokost anma müzesi olan Yad Vashem'deki resmi çelenk koyma törenine katıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve işbirlikçilerinin katlettiği 6 milyon Yahudiyi temsil eden altı adet meşale, Holokost'tan kurtulan altı kişi ya da onların temsilcileri tarafından yakıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.