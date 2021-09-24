VII. Istanbul Karbon E-Zirvesi 28 Eylül'de - Son Dakika

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun açılışını yapacağı E-Zirve'de, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın delegelere hitabı beklenmekte.

Lider Üç Yatırım Bankası 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yöneticileri 'Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar ve Zorluklar' başlıklı oturumda Yeşil Finansman; Yeşil Yatırım; Yeşil Tahvil; Avrupa Yeşil Mutabakatı; Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021; Emisyon Ticaret Sistemi; Karbon Fiyatlandırma; Yeni Raporlama Yöntemleri konularını yeşil dönüşüm için fırsat ve zorluklar açısından ortaya koyarak irdeleyecek.

Sanayimizin enerji ve kimyası

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Karaosmanoğlu, çelik, demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, hizmet, kimya, maden ve mücevher sektörlerini temsil eden İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki konuşmasında iklim krizine karşı ihracat gücümüzün eylemlerini açıklarken, iş dünyamızın yöneticileri iklim dirençli üretim için sanayimizin enerji ve kimyasının bugünü ve yarınını anlatırken, kuruluşlar E-Sergi'deki 3D stantlarıyla delegelerle anında etkileşim yapacak dedi.

Karbon Kahramanları Zirve'nin neşesi, heyecanı, umudu ve gururu olacak

SÜT-D'nin Türkiye'de karbon yönetimi kapasitesini artırma görev tanımına uygun olarak yaygın etki yaratma hedefi için her yıl ilan ettiği Küçük Karbon Kahramanı ile Düşük Karbon Kahramanı ödülleri sahiplerini bulacak. 2021 SÜT-D Küçük Karbon Kahramanı, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)'in Çevreci Kahramanları oldu. PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gösterisi zirve paydaşlarının iklim dostu yarın için neşesi ve umudu olacak. 2021 SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı Ödül Töreni zirvede yapılarak, karbon yönetimi sosyal ve teknik başarıları taltif edilecek. Gurur duyduğumuz adaylar heyecanla bekliyor vurgusunu yapan ve bu yıl Düşük Karbon Kahramanı Ödül başvuru sayısıyla 2019 rekorunun kırıldığını açıklayan Prof. Dr. Karaosmanoğlu 'Hepimizin iklim değişimine dur demek için yapabilecekleri var. İklim krizinin etkileri yaşamımızda her yerde. Doğamızın ahengi bozuldu. Biliyoruz. Karbonu yönetmek, sera gazı salımını azaltmak ve iklim dirençli üretimi başarmak şart' dedi.