Villarreal-Demir Grup Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 1. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Görme engelli ve psikolojik sorunları olan şahıs, eşini defalarca bıçakladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok