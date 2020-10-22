Villarreal-Demir Grup Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 1. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: La Ceramica
Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)
Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Alejandro Rodriguez, Coquelin, Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode.
- Kaynak: AA
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