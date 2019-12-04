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Vincent van gogh'un 'yıldızlı gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu
6 saat önce
Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla hayat bulduMersin'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu
Mersin'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.
Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu gönüllü olarak mozaik sanatına yansıtmaya karar veren ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan eseri bitirdi. 6 parça halindeki tablo, 8 milimetrelik cam mozaikten oluşuyor. 20 metrekarelik alanı kapsayan tablo Mezitli Belediyesi tarafından açılan Sanat Sokağı'nda yerini aldı. 20 renkten oluşan tabloya büyük ilgi gösteren sanatseverler, tablo ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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