Son Dakika Haberleri: Vincent van gogh'un 'yıldızlı gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu
Son Dakika Güncel Vincent van gogh'un 'yıldızlı gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu - Son Dakika

Vincent van gogh'un 'yıldızlı gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu

6 saat önce

Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla hayat bulduMersin'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.

Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu

Mersin'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüştürdü.

Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu gönüllü olarak mozaik sanatına yansıtmaya karar veren ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan eseri bitirdi. 6 parça halindeki tablo, 8 milimetrelik cam mozaikten oluşuyor. 20 metrekarelik alanı kapsayan tablo Mezitli Belediyesi tarafından açılan Sanat Sokağı'nda yerini aldı. 20 renkten oluşan tabloya büyük ilgi gösteren sanatseverler, tablo ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Vincent van gogh'un 'yıldızlı gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu

Vincent Van Gogh, Van Gogh, Melikşah, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:35:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vincent van gogh'un 'yıldızlı gece'si mozaik sanatıyla hayat buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]