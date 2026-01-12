Viranşehir'de Darbedilen Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
12.01.2026 17:19
Mehmet Sayım, husumet nedeniyle darbedildi, 4 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Mehmet Sayım (72), aralarında husumet bulunan kişiler tarafından sopayla darbedildi. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Sayım, darbedildi. Şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağırılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

