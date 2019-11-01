Son Dakika Haberleri: Viyana'da eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu Kırşehir'de defnedildi
Son Dakika Güncel Viyana'da eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu Kırşehir'de defnedildi

Viyana'da eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu Kırşehir'de defnedildi

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

Viyana'da eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu Kırşehir'de defnedildi, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

Viyana'nın Kottingbrunn kasabasında eşi Samet A. (31) tarafından öldürülen Tuğba (29) ile çocukları Tuana (2) ve Selman A'nın (1) cenazeleri, memleketleri Kırşehir'e getirildi.

Ali Çam Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tuğba A'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne ve çocukların cenazeleri, burada kılınan namazın ardından Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede Tuğba A'nın babası Ahmet Vezi ve yakınları gözyaşı döktü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 Ekim'de Samet A. kendisinden boşanmak isteyen eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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