Son Dakika Haberleri: Viyana'da Türk- Avusturya ilişkileri ele alındı
Son Dakika Politika Viyana'da Türk- Avusturya ilişkileri ele alındı

Viyana'da Türk- Avusturya ilişkileri ele alındı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği, Avusturya Savunma Bakanlığı, Avusturya Ulusal Savunma Akademisi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 6-7 Kasım'da düzenlenen etkinliklerde geçmişten bugüne Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Viyana'da Türk- Avusturya ilişkileri ele alındı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği, Avusturya Savunma Bakanlığı, Avusturya Ulusal Savunma Akademisi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 6-7 Kasım'da düzenlenen etkinliklerde geçmişten bugüne Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.


Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ittifakı başta olmak üzere iki devletin yakın tarihinde meydana gelen önemli tarihi olayların konuşulduğu etkinlikler 6 Kasım'da Avusturya Ulusal Savunma Akademisinde düzenlenen uzmanlar toplantısıyla başladı. Avusturyalı ve Türk araştırmacıların katılımıyla iki ülkenin bilim ve kültür kurumları tarafından yürütülmekte olan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki yıllarda başlatılabilecek yeni araştırma imkanları ele alındı. Aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen konferansta Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.


7 Kasım'da ise Ulusal Savunma Akademisinde Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya'da Osmanlı ve Avusturya- Macaristan ittifakı üzerine panel düzenlendi. Savunma akademisi Başkanı General Csitkovitz, Büyükelçi Ümit Yardım ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. D. Refik Turan tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarıyla başlayan panelde, Türk ve Avusturyalı bilim insanları Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ve Avusturya güçlerinin ittifakına ve Galiçya Cephesi'nde sürdürülen mücadelenin siyasi ve askeri sonuçlarına dair değerlendirmelerini paylaştı.


Heyet, Viyana merkez mezarlığındaki Türk şehitlerinin mezarlarını da ziyaret etti. - ANKARA

Ulusal Savunma, Avusturya, Viyana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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