Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

07.09.2022 11:06
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde üçüncü etap doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Vize ilçesinde üçüncü etap doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde süren çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede birinci ve ikinci etabın tamamlandığı mahallelerde abone olan vatandaşların doğal gaz kullandığını ifade eden Özalp, üçüncü etap çalışmaların da hızla devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin ana hatlarının ardından servis hatları ve kutulama çalışmalarını yürüteceğini aktaran Özalp, ilçenin tamamına doğalgaz ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir, öğrencileri ziyaret etti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, uyum eğitimi başlayan okulları ziyaret etti.

Akdemir, ziyaretlerde öğrencilerle birlikte Uyum Haftası etkinliklerine katıldı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüşen Akdemir, yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Tüm okulların öğrencileri beklediğini ifade eden Akdemir, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Dereköy köyü ve Lüleburgaz ilçesinin Yenibedir köyü ile Demirköy ilçesinin Yeni ve Kavaklı Beldesi'nin Turist mahallelerine 8 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Dereköy köyünde 09.00-17.00, Yenibedir köyünde 09.00-11.00, Yeni mahallesinde 09.00-18.00, Turist mahallesinde ise 12.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Zabıta Haftası

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Kesimoğlu, Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Zabıta Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Zabıta teşkilatının 196 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Kesimoğlu, büyük bir kuruluş olduğunu belirtti.

Zabıta personeline gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kesimoğlu, personelin görevine, her zaman olduğu gibi vatandaş ve esnafla olan diyaloglarında hukuk zemininde, yapıcı ve çözüm üretici bir bakış açısıyla devam etmelerini istedi.

Ziyarette, Kesimoğlu'na başkan yardımcısı Arda Kolcular, belediye meclis üyeleri Savaş Çekinmez ve Samet Babacık da eşlik etti.

YORUMLAR
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Başkan yardımcılarından Zabıta Teşkilatı'na ziyaret Başkan yardımcılarından Zabıta Teşkilatı'na ziyaret Başkan Topaloğlu: ' Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür' Başkan Topaloğlu: ' Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür'
Kaynak: AA

Kırklareli, Zabıta, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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