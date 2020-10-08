Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Vahşi Dostum

Vahşi Dostum, bembeyaz bir aslan ile arasında farklı bir bağ kuran küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. On yaşındaki Mia'nın Londra'da mutlu bir hayatı vardır. Fakat bir aslan çiftliğini işletmek için ailesi Güney Afrika'ya taşınmaya karar verir. Mia, başlarda bu karardan dolayı oldukça mutsuzdur. Fakat bembeyaz bir aslan olan Charlie doğduğunda Mia'nın hayatı güzelleşmeye başlar. Mia ve Charlie'nin arasında kısa sürede mükemmel bir bağ oluşur. Her şey yolunda giderken babasının sakladığı sırrın ortaya çıkması ailenin hayatını altüst eder. Öğrendiklerinden sonra Charlie'nin zarar görebileceğini düşünen Mia, Charlie ile birlikte kaçar. Charlie'nin yaşayabileceği güvenli bir ortam arayan Mia, Afrika'da zorlu bir maceraya atılır.

Barbarları Beklerken

Barbarları Beklerken, sınır kasabasında görev yapan bir hakimin, bu süreçte tanık olduğu olaylar sonrasında değişen yaşamına odaklanıyor. Bir imparatorluğun sınır bölgesinde yaşayan bir hakim, emekli olacağı günü beklemektedir. Ancak onun hayatı, Albay Joll'un bölgeye gelip kendisinden bölgede yaşayan barbarların faaliyetlerini raporlamasını istemesiyle bambaşka bir hal alır. Araştırmalara başlayan adam, imparatorluk askerlerinin barbarlara işkence edip onları öldürdüğüne tanık olur. Gördükleri hakimin, imparatorluğa olan sadakatini sorgulamaya başlamasına neden olur.

Ölü Nöbeti

Ölü Nöbeti, vefat eden birinin başında nöbet tutan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Yakov Ronen'den, eski Ortodoks Yahudi cemaatinin vefat etmiş bir üyesinin gece boyunca başında durması istenir. Cemaatin inancına göre, vefat eden kişinin gömülene kadar başında beklenmesi gerekir. Maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçen Yakov, istemese de para kazanmak için teklifi kabul eder. Ancak nöbet tutmak için geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Yakov, çok geçmeden yaşanan gizemli olayların nedeni ile yüzleşmek zorunda kalır.

BoBoiBoy

BoBoiBoy, hazine avcıları tarafından kaçırılan arkadaşını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen BoBoiBoy ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. The Tengkotak adlı bir grup uzaylı hazine avcısı dünyaya gelir. Yeryüzünde saklanan bir güç küresinin peşinde olan uzaylılar, küreyi bulmak için Ochobot'u kaçırır. Bu durum üzerine BoBoiBoy ve arkadaşları Ochobot'u kurtarmak için harekete geçer. Vakit kaybetmeden yola koyulan BoBoiBoy ve arkadaşları, kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

Bir Psikopatın Günlüğü

Bir Psikopatın Günlüğü, eşi ve daha doğmamış çocuğunu öldürenlerden intikam almaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Aile Hükümeti

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep'e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilimesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.