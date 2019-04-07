Son Dakika Haberleri: Voleybol 1. Lig Erkekler: Palandöken Belediyespor: 3 - Solhanspor: 0

Voleybol 1. Lig Erkekler: Palandöken Belediyespor: 3 - Solhanspor: 0

40 dakika önce

Palandöken Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol 1. Lig Erkekler: Palandöken Belediyespor: 3 - Solhanspor: 0, System.String[]
Palandöken Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: İlhan Burhan xx Gürhan Gül xx

Palandöken Belediyespor: Erden Çevikel xx Nevzat Güneş xx Burakhan Tosun xx Daniel Vargas xx Ali Ramis Özgür xx Hakan Polat xx

Solhanspor: Yasin Akgül xx Cem Koy xx Onur Saygın xx Murat Aslan xx Goran Bjelica xx Ceyhun Tendar xx Silva de Freitas xx Umut Yücel Baran xx

Setler: 25-22, 25-18, 25-19 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:33 Kaynak: İHA

Kayseri, voleybol, Palandöken Belediyespor, Spor
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