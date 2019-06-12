Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig

Salon: Beşirli
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya
), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye
)
Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı
, Yasin Aydın
, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu
( Burak Mert
, Volkan Döne
, Yiğit Gülmezoğlu
, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi
Metin, Oğulcan Yatgın) Belçika
: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van
de Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer)
Setler: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16
Süre: 93 dakika (23, 27, 21, 22)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa
Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde etti.
Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini garantileyen ay-yıldızlı ekip, 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya
'nın başkenti Tallinn
'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya
ile karşılaşacak.