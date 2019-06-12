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Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig

1 saat önce

Salon: BeşirliHakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan...

Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig, System.String[]
Salon: Beşirli
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)
Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu ( Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın)
Belçika: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van de Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer)
Setler: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16
Süre: 93 dakika (23, 27, 21, 22)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde etti.
Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini garantileyen ay-yıldızlı ekip, 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:58 Kaynak: AA
Avrupa, Romanya, Burak Mert, voleybol, Spor
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