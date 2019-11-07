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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF Başkent Hakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilHalkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, İbrahim Emet, Efe Bayram)Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, İbrahim Emet, Efe Bayram)

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Selim Demir, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)

Setler: 25-21, 25-18, 23-25, 23-25, 6-15

Süre: 145 dakika (28, 32, 35, 35, 15)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 yendi.

Ziraat Bankası, Efe Bayram, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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