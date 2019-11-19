Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
14.00 Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Sorgun)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Haldun Alagaş)
19.00 Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
21 Kasım Perşembe:
17.00 Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor (Arhavi)
19.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi)