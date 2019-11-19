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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

14.00 Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Sorgun)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Haldun Alagaş)

19.00 Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

21 Kasım Perşembe:

17.00 Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor (Arhavi)

19.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi)

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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