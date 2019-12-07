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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarZiraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva (Ümit Demir, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul)Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira, Kadir Cin, Kemal Kayhan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva ( Ümit Demir, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul)

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur)

Setler: 19-25, 30-32, 25-18, 25-22, 13-15

Süre: 151 dakika (28, 40, 32, 30, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto, Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ümit Demir, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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