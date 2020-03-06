Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneriİnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Julius ( Semih Çelik, Atakan Topal, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-23, 27-29, 18-25, 23-25

Süreler: 128 dakika (30, 38, 28, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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