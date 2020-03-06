Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegöl
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Julius ( Semih Çelik, Atakan Topal, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı)
Setler: 25-23, 27-29, 18-25, 23-25
Süreler: 128 dakika (30, 38, 28, 32)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.