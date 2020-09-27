Arhavi Voleybol: 3-0

SALON: Başkent
HAKEMLER: Tolgacan Dinçer, Hatice Yıldız ÖzmenHALKBANK: Walsh, Berger, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu ,Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Done, Murat Karakaya)ARHAVİ VOLEYBOL: Onur Soydan, Berke Ali Sağır, Anıl Tatar, BaranYılmaz, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Erenhan Can, YasinAkgül, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar)SETLER: 25-15, 25-13, 25-20
SÜRE: 73 dakika (24, 24, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Halkbank, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:49 - Kaynak: DHA
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