Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.11.2020 20:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHakemler: İbrahim Ünal, Gürhan GülTokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat...

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: İbrahim Ünal, Gürhan Gül

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam ( Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)

Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Umut Demir, Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-20, 19-25, 25-19, 25-16

Süre: 109 dakika (27, 29, 27, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Sorgun Belediyespor, Yusuf Özdemir, Semih Çelik, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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