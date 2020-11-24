Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: İbrahim Ünal, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam ( Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)
Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Umut Demir, Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 25-20, 19-25, 25-19, 25-16
Süre: 109 dakika (27, 29, 27, 26)
AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
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