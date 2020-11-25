Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

25.11.2020 17:25
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Burak Çevik, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, İlker Esin)Afyon Belediye Yüntaş:...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Burak Çevik, Çağatay Durmaz, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, İlker Esin)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Faruk Dur, Okay Serçe, Cansın Ogbai Enaboifa, Görkem Sertel (Hasan Balcıoğlu, Alperay Demirciler, Resul Gün, Berk Yılmaz, Yılmaz Takmak, Fatih Ürün)

Setler: 25-19, 25-11, 25-15

Süre: 68 dakika (26, 20, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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