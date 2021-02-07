Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızı Eliz'in fotoğrafını ilk kez paylaştı

Kural tanımaz avukattan gazeteciye ilginç tepki: Beni çekme, bende seni çekerim o zaman