Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

6 saat önce

Salon: SorgunHakemler: Erol Akbulut, Gürhan GülSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya)Spor Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi,...

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Salon: Sorgun

Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya)

Spor Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Nascimento, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 23-25, 25-20, 25-23, 16-25, 15-11

Süre: 135 dakika (28, 29, 30, 26, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Aralık Salı günü Ankara'da oynanacak.

Altınkaya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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