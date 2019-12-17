Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Son Dakika Spor

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Irina Saks (Estonya), Erol Akbulut (Türkiye)Spor Toto: Gelinski, Deniz Ali Yılmaz, Ahmet Tümer, Nascimento, Hasan Hüseyin Mermer, Fatih Eren Uğur (Deniz İvgen)Luboteni: Hyseni, Amorim, Xhemshiti, Ajeti, Elezi, Pllana (Drenogllava, Cokli, Çelaj, Ahmeti,...

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Irina Saks (Estonya), Erol Akbulut (Türkiye)

Spor Toto: Gelinski, Deniz Ali Yılmaz, Ahmet Tümer, Nascimento, Hasan Hüseyin Mermer, Fatih Eren Uğur (Deniz İvgen)

Luboteni: Hyseni, Amorim, Xhemshiti, Ajeti, Elezi, Pllana (Drenogllava, Cokli, Çelaj, Ahmeti, Arapi, Krasniqi)

Setler: 25-11, 25-11, 25-19

Süre: 57 dakika (19,17, 21)

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Spor Toto, konuk ettiği Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti.

Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Spor Toto, adını 8'li final turuna yazdıran taraf oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Estonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:00 Kaynak: AA
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