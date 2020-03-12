Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Vasile Nastese (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley (Gizem Örge, Kübra Akman, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt)Dinamo Moskova: Shcherban,...

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Vasile Nastese (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley ( Gizem Örge, Kübra Akman, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt)

Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Chaplina, Babeshina)

Setler: 25-13, 25-18, 25-15

Süre: 58 dakika (17, 21, 20)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

VakıfBank, bu organizasyonda üst üste sekizinci kez yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde eden sarı-siyahlı takım, toplamda 12'nci kez yarı final oynama hakkı kazandı.

VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Gizem Örge, Yunanistan, Karakurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı

Son Dakika Haberleri
04:11 Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da...
02:38 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
02:20 Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bazı spor müsabakaları yapılmayacak
02:12 Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
02:08 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 04:17:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]