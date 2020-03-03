Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Dinamo Spor SarayıHakemler: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)Setler:...

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Dinamo Spor Sarayı

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)

Setler: 13-25, 17-25, 17-25

Süre: 65 dakika (20, 20, 25)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Finlandiya, Gizem Örge, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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