Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

41 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Bilal ÇağlarMaliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Kolev, Osman Çagat Durmaz (Deniz Ivgen, Seganov, Sabit Karaağaç, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat,...

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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Kolev, Osman Çagat Durmaz (Deniz Ivgen, Seganov, Sabit Karaağaç, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)

Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Ahmet Karataş)

Setler: 18-25, 25-19, 25-19, 16-25, 21-19

Süre: 135 dakika (28, 24, 30, 25, 28)

Voleybol Efeler Ligi 14. hafta maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:55 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor
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