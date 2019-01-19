Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar Maliye Piyango
: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Kolev, Osman Çagat Durmaz (Deniz Ivgen, Seganov, Sabit Karaağaç
, Murat Tokgöz, Görkem Sertel) Fenerbahçe
: Halil İbrahim Kurt
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Cupkovic (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu
, Bertuğ Öndeş, Ahmet Karataş
)
Setler: 18-25, 25-19, 25-19, 16-25, 21-19
Süre: 135 dakika (28, 24, 30, 25, 28)
Voleybol Efeler Ligi 14. hafta maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.